Politico узнало, какие пункты США вырезали из декларации по Украине

Что касается многонациональных сил, то, по словам президента Франции Эмманюэля Макрона, их разместят на западе Украины, далеко от нынешней линии боевого соприкосновения. На этот вариант согласились не все участники переговоров. Канцлер Германии Фридрих Мерц, например, заявил, что немецкие части могут находиться лишь в одной из соседних стран — членов альянса.