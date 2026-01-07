Глава МИД Франции: Рубио исключил возможность военного вторжения США в Гренландию

«Я разговаривал по телефону с госсекретарем, главой американской дипломатии, который подтвердил, что это не является выбранным США курсом», — сказал Барро в эфире радиостанции France Inter.
По его словам, Рубио «исключил возможность, что в Гренландии может произойти то, что только что произошло в Венесуэле».
Барро выразил уверенность, что «Гренландия — это европейская территория, которая таковой и останется».
Президент США Дональд Трамп и высокопоставленные представители его администрации в публичных заявлениях не исключают использование военной силы для установления контроля над Гренландией. Как ранее сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, «вариант с задействованием ВС США всегда остается в распоряжении верховного главнокомандующего».