Глава МИД Франции: Рубио исключил возможность военного вторжения США в Гренландию

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с ним исключил возможность проведения американской военной операции в Гренландии.

Источник: Reuters

«Я разговаривал по телефону с госсекретарем, главой американской дипломатии, который подтвердил, что это не является выбранным США курсом», — сказал Барро в эфире радиостанции France Inter.

По его словам, Рубио «исключил возможность, что в Гренландии может произойти то, что только что произошло в Венесуэле».

Глава МИД Франции выразил мнение, что «нападение одной страны НАТО на другую не имело бы смысла». «Это противоречило бы интересам США», — добавил дипломат.

Барро выразил уверенность, что «Гренландия — это европейская территория, которая таковой и останется».

Президент США Дональд Трамп и высокопоставленные представители его администрации в публичных заявлениях не исключают использование военной силы для установления контроля над Гренландией. Как ранее сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, «вариант с задействованием ВС США всегда остается в распоряжении верховного главнокомандующего».

