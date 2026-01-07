Глава МИД Франции: Рубио исключил возможность военного вторжения США в Гренландию

Президент США Дональд Трамп и высокопоставленные представители его администрации в публичных заявлениях не исключают использование военной силы для установления контроля над Гренландией. Как ранее сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, «вариант с задействованием ВС США всегда остается в распоряжении верховного главнокомандующего».