Туадера назвал Путина великим лидером

БАНГИ /ЦАР/, 7 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин — великий лидер, очень внимательный в вопросах сотрудничества. Такое мнение высказал в первом интервью ТАСС после победы на выборах действующий президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера.

Источник: РИА "Новости"

«Президент Путин — великий лидер, очень внимательный в вопросах сотрудничества. Я считаю его одной из самых выдающихся политических фигур мира и по-настоящему великим лидером для всего мирового сообщества», — сказал он.

В январе 2025 года Туадера с делегацией из нескольких министров совершил визит в Россию, где провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны договорились развивать сотрудничество в сферах сельского хозяйства, животноводства, образования, экономики и безопасности. Владимир Путин тогда заявил, что Москва готова продолжать оказание гуманитарной помощи ЦАР, в том числе поставки пшеницы. Туадера поблагодарил его за эту поддержку.