Туадера назвал Путина великим лидером

В январе 2025 года Туадера с делегацией из нескольких министров совершил визит в Россию, где провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны договорились развивать сотрудничество в сферах сельского хозяйства, животноводства, образования, экономики и безопасности. Владимир Путин тогда заявил, что Москва готова продолжать оказание гуманитарной помощи ЦАР, в том числе поставки пшеницы. Туадера поблагодарил его за эту поддержку.