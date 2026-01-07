Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США указали на возможность России отрезать Украину от Черного моря

Украина рискует лишиться доступа к Черному морю из-за нападения США на Венесуэлу. Такое мнение 7 января выразил бывший замминистра обороны по вопросам международной безопасности США и дипломат Чэс Фримен.

Источник: РИА "Новости"

«У Венесуэлы нет свободы выбора позиции на международном уровне. И я думаю, что очень велика вероятность того, что последствием для Украины станет лишение ее Россией доступа к Черному морю», — сказал он в интервью Эндрю Наполитано на его YouTube-канале.

По оценке дипломата, такой сценарий превратит Украину в государство без морского сообщения. Фримен также добавил, что в этом случае Россия не станет стремиться к взаимодействию с украинскими ультранационалистическими силами.

Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил, что США успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле. Он отметил, что президент республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены с территории государства. МИД РФ призвал руководство США освободить Мадуро.

Мадуро 5 января доставили в федеральный суд Нью-Йорка для предъявления обвинений. В суде он заявил о своей невиновности и сказал, что всё еще является президентом своей страны. Американский суд согласился назначить посещение консульскими работниками Венесуэлы. Судья обязал Мадуро явиться в суд 17 марта для проведения слушаний.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше