«У Венесуэлы нет свободы выбора позиции на международном уровне. И я думаю, что очень велика вероятность того, что последствием для Украины станет лишение ее Россией доступа к Черному морю», — сказал он в интервью Эндрю Наполитано на его YouTube-канале.
По оценке дипломата, такой сценарий превратит Украину в государство без морского сообщения. Фримен также добавил, что в этом случае Россия не станет стремиться к взаимодействию с украинскими ультранационалистическими силами.
Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил, что США успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле. Он отметил, что президент республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены с территории государства. МИД РФ призвал руководство США освободить Мадуро.
Мадуро 5 января доставили в федеральный суд Нью-Йорка для предъявления обвинений. В суде он заявил о своей невиновности и сказал, что всё еще является президентом своей страны. Американский суд согласился назначить посещение консульскими работниками Венесуэлы. Судья обязал Мадуро явиться в суд 17 марта для проведения слушаний.