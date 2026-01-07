Ричмонд
Патриарх Кирилл объяснил, почему Запад стал враждебен к России

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Запад ополчился на Россию, потому что она представляет ему цивилизационную альтернативу, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью на телеканале «Россия 1».

«Если фундаментальных противоречий нет ни в государственном устройстве, ни в идеологических основах политики, то в чем же дело? Почему же “многие ополчишася на нас”? Этот вопрос я себе задал в свое время и вот к каким выводам пришел. Всё неслучайно, потому что мы представляем очень привлекательную альтернативу цивилизационного развития. Мы предлагаем ценности, от которых Запад отказался и отказывается. Мы предлагаем не изгонять христианскую веру, как это сейчас происходит на Западе», — сказал он в интервью.

Это происходит не так, как было в Советском Союзе, однако вера выносится за поля общественной жизни, считает патриарх.

«Наша страна является сегодня защитником традиционных ценностей, касающихся человеческой личности. Мы не принимаем то, что сегодня принято на Западе под лозунгом “права человека”, но что на самом деле направлено на разрушение человеческой нравственности», — заключил он.

Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше