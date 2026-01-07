Патриарх Кирилл объяснил, почему Запад стал враждебен к России

«Если фундаментальных противоречий нет ни в государственном устройстве, ни в идеологических основах политики, то в чем же дело? Почему же “многие ополчишася на нас”? Этот вопрос я себе задал в свое время и вот к каким выводам пришел. Всё неслучайно, потому что мы представляем очень привлекательную альтернативу цивилизационного развития. Мы предлагаем ценности, от которых Запад отказался и отказывается. Мы предлагаем не изгонять христианскую веру, как это сейчас происходит на Западе», — сказал он в интервью.
Это происходит не так, как было в Советском Союзе, однако вера выносится за поля общественной жизни, считает патриарх.
«Наша страна является сегодня защитником традиционных ценностей, касающихся человеческой личности. Мы не принимаем то, что сегодня принято на Западе под лозунгом “права человека”, но что на самом деле направлено на разрушение человеческой нравственности», — заключил он.