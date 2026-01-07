Вулин: военный нейтралитет остается постоянным выбором Сербии

Говоря о более широкой конфигурации безопасности, он обратил внимание на решения, принимаемые в Европе. «Европа в переговорах с США обязалась увеличить оборонные бюджеты до 5% ВВП. И не только это, но и осуществлять закупки вооружений исключительно в США. Что бы это означало для Сербии, если бы мы изменили свою позицию? Нам пришлось бы иметь такой же военный бюджет, а также выбросить все имеющееся у нас оружие, или отдать его Украине и закупить новое вооружение исключительно в США. Откуда у нас деньги на это? Откуда у нас люди, умеющие пользоваться новым оружием? И сколько лет на это потребуется?» — подчеркнул он.