Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эстония планирует построить забор на границе с Россией к концу 2027 года

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Эстонские власти планируют завершить строительство забора на границе с Россией к концу 2027 года, сообщил заместитель гендиректора эстонского департамента полиции и погранохраны (PPA) Вейко Коммусаар.

Источник: © РИА Новости

«Все работы, связанные с созданием пограничной инфраструктуры на восточной границе, департамент полиции и погранохраны планирует завершить к концу 2027 года», — заявил Коммусаар, слова которого приводит телерадиокомпания ERR.

Он уточнил, что работы на сухопутной границе, запланированные на 2025 год, уже завершены. По его словам, в течение 2026 года забор будет установлен также в тех местах, где изначально его возводить не планировалось.

«Помимо этого, целью департамента полиции и погранохраны является продолжение строительства инфраструктуры, необходимой для охраны участка границы на Нарове (реке Нарва — ред.). В дополнение к уже построенным пяти новым позициям для мониторинга в настоящее время ведется строительство еще девяти позиций вместе с необходимой для работы инфраструктурой», — заявил Коммусаар.

Строительство первых укреплений на границе с Россией планировали завершить осенью 2025 года, однако к сооружению первых пяти бункеров Балтийской оборонительной линии приступили только в середине декабря. По словам представителя эстонского государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Крисмана Росина, сроки завершения строительства укреплений остаются неопределенными из-за трудностей с проведением тендера, а началось оно на год позже запланированного.

Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 — по реке Нарва и 127 — по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.