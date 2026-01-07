Эстония планирует построить забор на границе с Россией к концу 2027 года

Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 — по реке Нарва и 127 — по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.