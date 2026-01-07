Сын экс-кандидата в президенты РК стал главным по паркам Алматы

Основная задача ведомства — уход за зелеными территориями, наведение порядка и единый подход к их содержанию с четким распределением ответственности. Создание структуры связали с накопившимися проблемами в управлении зеленым фондом мегаполиса. Раньше не было единого оператора, а уход за зелеными насаждениями велся точечно.