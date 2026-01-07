Сын экс-кандидата в президенты РК стал главным по паркам Алматы

Как сообщили в акимате города, эколог будет отвечать за содержание и обслуживание парков, скверов, набережных и других общественных пространств города. «Жасыл Алматы» создали в октябре 2025 года по решению акима города Дархана Сатыбалды.
Основная задача ведомства — уход за зелеными территориями, наведение порядка и единый подход к их содержанию с четким распределением ответственности. Создание структуры связали с накопившимися проблемами в управлении зеленым фондом мегаполиса. Раньше не было единого оператора, а уход за зелеными насаждениями велся точечно.
Тимур Елеусизов — сын известного эколога и общественного деятеля Мэлса Елеусизова, который дважды баллотировался в президенты Казахстана в 2005 и 2011 годах. Сейчас Мэлс Елеусизов возглавляет экологический союз ассоциаций и предприятий Казахстана «Табигат».
В январе 2025 года ныне глава «Жасыл Алматы» стал участником скандала вокруг задержанных по подозрению в вымогательстве блогеров. СМИ утверждали, что эколог находился вместе с участниками дела. Позже он опроверг эти сведения.
Ранее Kursiv LifeStyle писал о том, что в ближайшие два года в Алматы планируют обновить и создать 38 общественных пространств.