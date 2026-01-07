Востоковед связал массовые протесты в Иране с расколом в элите

«Все, что сейчас происходит внутри Ирана, вызывает внутри страны большой вопрос, кто виноват? Потому что там экономический кризис, политические последствия войны с Израилем, которая очень многих не удовлетворила по своему результату. Началось все с того, что курс доллара резко подскочил. Он постоянно там подскакивает, просто сейчас был очередной очень сильный скачок, и одновременно очень сильно выросли цены. Все это наложилось на то, что там до этого были проблемы с водой, в принципе, самые разные экономические проблемы. В Иране сейчас непросто жить. Экономическая составляющая, политическая составляющая, плюс внутреннее социальное напряжение — все это обострилось за последний год. Консервативная часть иранских элит винит во всем Пезешкиана и реформаторов, потому что формально это все произошло при них. А Пезешкиан и его окружение винит консерваторов, заявляет, что они привели к такой ситуации, и когда он пришел к власти, он не мог ее изменить. Над всем этим есть фигура рахбара Али Хаменеи, но он как бы над схваткой. Есть силы, которые непосредственно занимаются административным управлением Ирана, и внутри этих сил явно происходит определенная борьба. И на фоне внутреннего противостояния в иранских властях протесты смогли в какой-то момент выйти на определенный уровень, крайне расшириться», — добавил он.