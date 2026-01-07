Ричмонд
В Турции объяснили, почему Трамп демонстрирует жестокость империализма

АНКАРА, 7 янв — РИА Новости. Вашингтон при президенте США Дональде Трампе демонстрирует жестокость империализма, поскольку больше не считает нужным «маскировать» внешнюю политику, поделился мнением в беседе с РИА Новости турецкий политический обозреватель Шереф Шашкын.

Источник: Reuters

По словам Шашкына, в версии Трампа империализм уже не нуждается в прежней «маскировке».

«США уже не стесняются демонстрировать жестокость империализма. Это нам показал пример Венесуэлы», — заявил собеседник агентства.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.

