Политолог назвал встречу «коалиции желающих» политической трескотней

«То, что там они подписали и обсуждали с точки зрения размещения — на это должны быть определенные условия Если это силы, которые будут наблюдать за перемирием — одна ситуация. Если это очередной шаг приближения НАТО к нашим границам — ну конечно, они будут уничтожены», — заявил эксперт.
Как уточнил Баширов, Россия размещение европейских военных у своих границ в любом случае воспринимать, как действия врага. Независимо от того, подписано ли соглашение с Украиной.
«Они не пойдут на размещение без гарантий с нашей стороны. То, что на сегодняшний день делает эта “коалиция желающих”, вообще такое странное название, — это политическая трескотня. Просто чтобы поддерживать определенный информационный фон», — указал эксперт.
Экономист считает, что происходящие встречи проводятся на фоне того, что французские и немецкие элиты пока решили, что «пересидеть и переждать» президента США Дональда Трампа.
«Они надеются, что Трамп уйдет через три года, и все вернется обратно. Для этого они вкачивают деньги в военную промышленность, в ВПК», — заявил он.
«Коалиция желающих» стран 6 января подписала декларацию о развертывании на Украине военных. Президент Франции Эммануэль Макрон уточнил, что в документе подробно изложены все составляющие гарантий безопасности, а участники договорились о создании единого координационного центра.
На следующий день газета Politico сообщила о отказе США подписать декларации по безопасности для Украины. Политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин также заявил «Известиям», что страны Европы не будут вводить свои войска на территорию Украины без согласия России.