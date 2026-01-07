Лидер АдГ назвала Мерца угрозой безопасности Германии

Канцлер по итогам встречи так называемой коалиции желающих в Париже 6 января отметил, что Германия готова внести свой вклад в усилия по обеспечению возможного перемирия на Украине. При этом он высказался за размещение Бундесвера на прилегающей к Украине территории НАТО, однако заявил, что в принципе ничего не исключено.