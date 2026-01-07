Ричмонд
Лидер АдГ назвала Мерца угрозой безопасности Германии

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Сопредседатель «Альтернативы для Германии» (АдГ) Алис Вайдель назвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца угрозой безопасности страны после его слов о готовности содействовать усилиям по обеспечению перемирия на Украине.

Источник: AP 2024

«Мерц отправляет Бундесвер (ВС ФРГ — прим. ТАСС) на Украину и идет на риск военной конфронтации», — написала она в X. При этом Вайдель отметила, что глава правительства ни слова не сказал о действиях левых экстремистов, которые подожгли кабельный мост в Берлине и обесточили часть города. «Этот канцлер является единственной угрозой безопасности для Германии», — считает лидер АдГ.

В свою очередь первый парламентский секретарь фракции АдГ в Бундестаге Бернд Бауман назвал «нехорошей идеей» возможное размещение немецких военных на Украине и у российских границ. «Мы категорически отвергаем вариант, при котором для таких вещей, возможно, будут задействованы новобранцы», — подчеркнул он.

Канцлер по итогам встречи так называемой коалиции желающих в Париже 6 января отметил, что Германия готова внести свой вклад в усилия по обеспечению возможного перемирия на Украине. При этом он высказался за размещение Бундесвера на прилегающей к Украине территории НАТО, однако заявил, что в принципе ничего не исключено.

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. На брифинге 17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем «иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории» для России будет неприемлемым.

