Глава МИД Испании: природные ресурсы Венесуэлы принадлежат ее народу

МАДРИД, 7 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес напомнил, что природные ресурсы Венесуэлы принадлежат народу Боливарианской Республики.

Источник: Freepik

Дипломат вновь подчеркнул, что королевство готово содействовать урегулированию ситуации. Как добавил глава МИД в интервью радиостанции RNE, природные ресурсы Венесуэлы «принадлежат венесуэльскому народу». «Природные ресурсы являются частью суверенитета государства», — отметил он. По его словам, военная операция США представляет собой «очень опасный прецедент для мирового порядка, основанного на правилах».

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе венесуэльского лидера Николаса Мадуро с женой из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка.

Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. 6 января Трамп заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 млн до 50 млн баррелей нефти для продажи, а контролировать доходы от этой транзакции будет он.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше