Во Франции призвали отстранить Макрона из-за отправки солдат на Украину

ПАРИЖ, 7 янв — РИА Новости. Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к отстранению от власти президента Франции Эммануэля Макрона из-за его заявлений о готовности направить на Украину несколько тысяч солдат после возможного подписания соглашения о прекращении огня.

Источник: © РИА Новости

Такое заявление Макрон сделал накануне после встречи так называемой «коалиции желающих» в Париже.

«Макрон явно хочет войны! Чтобы отменить (президентские — ред.) выборы 2027 года? Манипулировать французами страхом? Подтолкнуть к созданию “европейской армии”? Конечно, все так! Тогда отстраните его от власти!» — написал Филиппо в соцсети X.

Политик отметил, что лишь Великобритания всерьез хочет направить военных на Украину, в то время как остальные страны понимают, что этот шаг будет означать войну с Россией.

В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

