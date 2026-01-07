Такое заявление Макрон сделал накануне после встречи так называемой «коалиции желающих» в Париже.
«Макрон явно хочет войны! Чтобы отменить (президентские — ред.) выборы 2027 года? Манипулировать французами страхом? Подтолкнуть к созданию “европейской армии”? Конечно, все так! Тогда отстраните его от власти!» — написал Филиппо в соцсети X.
Политик отметил, что лишь Великобритания всерьез хочет направить военных на Украину, в то время как остальные страны понимают, что этот шаг будет означать войну с Россией.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.