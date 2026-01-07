Политолог назвал регионы с высоким риском военных конфликтов в 2026 году

В 2026 году Африка рискует превратиться в новую зону активных боевых действий и глобального противостояния. Такое мнение в беседе с Lenta.ru выразил доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.
По словам эксперта, именно Африка становится точкой пересечения интересов многих международных игроков.
Для многих участников международных отношений она становится полем для перспективного столкновения. Африка как пространство глобального противостояния Востока — Запада, Севера — Юга может приобрести особое звучание в мировой повестке.
Традиционные горячие точки
Политолог отметил, что, несмотря на появление новых угроз, «магистральным» останется украинский конфликт. Это обусловлено его масштабом и количеством вовлеченных участников, в том числе стран Запада.
Зоной особого риска останется и Ближний Восток, где сохраняются глубокие разделительные линии между интересами арабского мира, Израиля и Турции. Также не исключено обострение ситуации в Тайваньском проливе: хотя Китай заявляет о нежелании военного решения, сама риторика вокруг острова подталкивает к рассмотрению силовых сценариев.
Амбиции США в Западном полушарии
Отдельное внимание Коньков уделил политике Вашингтона, который открыто заявляет о своих интересах в Гренландии, Канаде и Панаме.
Эксперт заключил, что попытки США усилить политическое влияние в Латинской Америке под предлогом борьбы с наркотрафиком неизбежно приведут к росту напряженности. Главный вопрос, по его мнению, заключается лишь в том, какие именно противоречия перерастут в горячую фазу.
Ранее политолог Ксения Коновалова-Алхименкова допустила, что администрация Дональда Трампа может пойти на радикальные шаги в отношении Венесуэлы. По ее мнению, Вашингтон способен нанести удары по критической инфраструктуре и нефтяным вышкам страны, чтобы продемонстрировать силу в «своем полушарии».