Политолог назвал регионы с высоким риском военных конфликтов в 2026 году

Зоной особого риска останется и Ближний Восток, где сохраняются глубокие разделительные линии между интересами арабского мира, Израиля и Турции. Также не исключено обострение ситуации в Тайваньском проливе: хотя Китай заявляет о нежелании военного решения, сама риторика вокруг острова подталкивает к рассмотрению силовых сценариев.