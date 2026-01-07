Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции указали на последствия захвата Гренландии США

Если США захватят Гренландию, лидерам НАТО придется признать сбой в работе альянса. Об этом 7 января заявил бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен.

Источник: Reuters

«Мы приближаемся к моменту, когда нам придется смотреть правде в глаза. Если Дональд Трамп пойдет дальше в вопросе Гренландии — военным, политическим или экономическим путем, тогда придется признать, что этот союз [НАТО] дает сбой, и сделать выводы для НАТО и для Европейского союза», — сказал де Вильпен в эфире YouTube-канала France Inter.

Он также подчеркнул право НАТО сказать «нет» политике президента США Дональда Трампа.

«Сегодня у нас есть не только право, но и обязанность сказать нет. (Когда мы сказали. — Ред.) нет США в вопросе Ирака, не было ни бесполезным, ни неэффективным. Это был ориентир для всего мира. И мы не одни: есть Глобальный Юг и множество держав, которые хотят идти вместе с Европой, способной взять себя в руки ради более стабильного мирового порядка», — заявил французский политик.

Трамп 4 января заявил, что Евросоюзу (ЕС) с точки зрения обороны было бы выгодно, если бы США владели Гренландией. Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в тот же день указал, что считает неуважительной и неприемлемой «повторяющуюся риторику» США в отношении острова.

Лидеры Дании, Польши, Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании 6 января в совместном заявлении указали, что только Дания и Гренландия должны принимать решения о дальнейшей судьбе своих территорий. Позднее агентство Reuters сообщило, что команда Трампа начала обсуждение вариантов приобретения острова.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше