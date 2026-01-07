Во Франции указали на последствия захвата Гренландии США

«Мы приближаемся к моменту, когда нам придется смотреть правде в глаза. Если Дональд Трамп пойдет дальше в вопросе Гренландии — военным, политическим или экономическим путем, тогда придется признать, что этот союз [НАТО] дает сбой, и сделать выводы для НАТО и для Европейского союза», — сказал де Вильпен в эфире YouTube-канала France Inter.
Он также подчеркнул право НАТО сказать «нет» политике президента США Дональда Трампа.
«Сегодня у нас есть не только право, но и обязанность сказать нет. (Когда мы сказали. — Ред.) нет США в вопросе Ирака, не было ни бесполезным, ни неэффективным. Это был ориентир для всего мира. И мы не одни: есть Глобальный Юг и множество держав, которые хотят идти вместе с Европой, способной взять себя в руки ради более стабильного мирового порядка», — заявил французский политик.
Лидеры Дании, Польши, Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании 6 января в совместном заявлении указали, что только Дания и Гренландия должны принимать решения о дальнейшей судьбе своих территорий. Позднее агентство Reuters сообщило, что команда Трампа начала обсуждение вариантов приобретения острова.