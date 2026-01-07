Ричмонд
Буданов* заявил об «ощутимых результатах» переговоров по Украине в Париже

На переговорах в Париже по урегулированию конфликта на Украине достигнуты ощутимые результаты, заявил руководитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского Кирилл Буданов.

Источник: Reuters

«Не все детали этих обсуждений могут быть обнародованы на данном этапе; однако уже достигнуты ощутимые результаты, и работа продолжается», — написал Буданов* в соцсети X.

По его словам, обсуждения направлены на достижение устойчивого мира и обеспечение надежных гарантий для Украины.

Переговоры в Париже стартовали 6 января и продолжаются сегодня. Накануне лидеры Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерении развернуть многонациональные силы на Украине после окончания конфликта.

Документ создает правовую основу для действий британских, французских и партнерских войск, включая обеспечение безопасности воздушного и морского пространства, а также поддержку укрепления вооруженных сил Украины.

Стармер отметил, что Великобритания и Франция могут создать на территории Украины военные базы и защищенные объекты для хранения вооружений и техники. Зеленский заявил, что определены страны, готовые возглавить элементы безопасности на суше, в воздухе и на море, при этом украинская армия остается ключевым элементом координации. По его словам, власти Франции и Великобритании совместно с Украиной согласовали размещение, численность и виды вооружений многонациональных сил.

Россия выступает против присутствия иностранных войск на территории Украины, но заявляет о готовности учитывать западные гарантии безопасности, касающиеся как Украины, так и самой России.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

