Буданов* заявил об «ощутимых результатах» переговоров по Украине в Париже

«Не все детали этих обсуждений могут быть обнародованы на данном этапе; однако уже достигнуты ощутимые результаты, и работа продолжается», — написал Буданов* в соцсети X.
По его словам, обсуждения направлены на достижение устойчивого мира и обеспечение надежных гарантий для Украины.
Переговоры в Париже стартовали 6 января и продолжаются сегодня. Накануне лидеры Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерении развернуть многонациональные силы на Украине после окончания конфликта.
Документ создает правовую основу для действий британских, французских и партнерских войск, включая обеспечение безопасности воздушного и морского пространства, а также поддержку укрепления вооруженных сил Украины.
Стармер отметил, что Великобритания и Франция могут создать на территории Украины военные базы и защищенные объекты для хранения вооружений и техники. Зеленский заявил, что определены страны, готовые возглавить элементы безопасности на суше, в воздухе и на море, при этом украинская армия остается ключевым элементом координации. По его словам, власти Франции и Великобритании совместно с Украиной согласовали размещение, численность и виды вооружений многонациональных сил.
Россия выступает против присутствия иностранных войск на территории Украины, но заявляет о готовности учитывать западные гарантии безопасности, касающиеся как Украины, так и самой России.
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.