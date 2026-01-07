Со здания правительства Чехии сняли флаг Украины

По данным издания, демонтаж украинских флагов продолжается после формирования новой правящей коалиции с участием движений ANO, SPD и партии Motoristé sobě.
Флаг Украины также сняли и со здания нижней палаты парламента — соответствующее решение после своего избрания принял спикер палаты и лидер SPD Томио Окамура. Затем аналогичное распоряжение дал министр внутренних дел от ANO Любомир Метнар. Теперь украинский флаг больше не висит и перед зданием правительства, где он находился с 24 февраля 2022 года.
Изменения стали заметны еще в начале недели: сначала на флагштоке появился черный флаг. В правительстве пояснили, что он был вывешен не в связи с международными трагедиями, а в знак траура по одному из сотрудников. После его снятия украинский флаг на прежнее место не вернули.