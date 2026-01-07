Со здания правительства Чехии сняли флаг Украины

Изменения стали заметны еще в начале недели: сначала на флагштоке появился черный флаг. В правительстве пояснили, что он был вывешен не в связи с международными трагедиями, а в знак траура по одному из сотрудников. После его снятия украинский флаг на прежнее место не вернули.