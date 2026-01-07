Зеленский раскрыл темы нового раунда переговоров с США

Что касается территориального вопроса, то во время «Прямой линии» в конце прошлого года Владимир Путин вновь дал понять, что исходит из условий, озвученных им летом 2024 года. То есть речь о требовании ухода ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.