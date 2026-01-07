Захарова поразилась заявлениям США о «бескровной» операции в Венесуэле

«То есть как никто не погиб? А граждане Венесуэлы и граждане Кубы — они что, не люди? У меня вопрос: мы в каком вообще живем измерении? Я хочу получить ответ. Вот тут на днях господин Рубио передал поздравление своему российскому коллеге с Рождеством. Я, пользуясь этой возможностью, хотела бы также поздравить госдепартамент с Рождеством и задать вопрос: когда США говорят о том, что эта операция так называемая прошла бескровно, они граждан Венесуэлы и Кубы за людей не считают, получается? Кто дал им такое право? Кто дал право не видеть те кровавые последствия, которые они же сами и устроили, которые наступили по результатам их действий?» — сказала она в эфире радио Sputnik.
Дипломат также отметила, что ООН не дала должную оценку из-за гибели людей.
«И что удивительно — ведь точно так же, как они не видят жертв недавнего нанесения удара в новогоднюю ночь по кафе в Херсонской области, точно так же как они не видели много лет ни Аллею ангелов, ни жертв мин “Лепесток”, они точно так же не увидели граждан Венесуэлы и Кубы, которые там погибли. А это десятки людей за 42 минуты», — подчеркнула Захарова.
Как сообщила ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников, жертвами операции стали более 70 человек.
Военная операция США против Венесуэлы
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил президент Дональд Трамп, Штаты нанесли по столице масштабные удары, а венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.
Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что США не соблюдали нормы международного права во время операции.
В понедельник суд в Нью-Йорке завершил первое заседание по делу президента Венесуэлы. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в «заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов». Мадуро отказался признать вину. Политика обязали предстать для слушания перед судом 17 марта.