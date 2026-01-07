Захарова поразилась заявлениям США о «бескровной» операции в Венесуэле

«То есть как никто не погиб? А граждане Венесуэлы и граждане Кубы — они что, не люди? У меня вопрос: мы в каком вообще живем измерении? Я хочу получить ответ. Вот тут на днях господин Рубио передал поздравление своему российскому коллеге с Рождеством. Я, пользуясь этой возможностью, хотела бы также поздравить госдепартамент с Рождеством и задать вопрос: когда США говорят о том, что эта операция так называемая прошла бескровно, они граждан Венесуэлы и Кубы за людей не считают, получается? Кто дал им такое право? Кто дал право не видеть те кровавые последствия, которые они же сами и устроили, которые наступили по результатам их действий?» — сказала она в эфире радио Sputnik.