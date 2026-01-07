В РАН оценили вероятность возобновления боевых действий Израиля и Ирана

«Высока вероятность нового витка боевых действий между Израилем и Ираном, а также новых израильских ударов в Ливане, Сирии, Йемене», — считают авторы доклада.
Отмечается, что Тегеран продолжит поддерживать союзников на Ближнем Востоке, параллельно наращивая обороноспособность. При этом говорится, что иранские власти намерены сдерживать внешние угрозы, делая ставку на усиление обычных вооружений и ПВО для защиты своих стратегических объектов.
По их мнению, риски усиливаются в связи с тем, что даже позиция администрации президента США Дональда Трампа не является сдерживающим фактором для правительства премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, которое продемонстрировало готовность наносить превентивные удары по всем возможным источникам угроз.
Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран «выпустил пар» и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и исламская республика договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать «официальным прекращением 12-дневной войны».