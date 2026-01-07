Сенатор Грэм: США не хотят делать из Венесуэлы свою колонию

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захвалили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и Флорес предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. При этом Мадуро и Флорес не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.