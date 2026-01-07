Рютте: Гренландия готова разместить дополнительные американские войска

«Я абсолютно убеждён, что, когда речь идёт о НАТО и оценке ситуации на Севере, мы все придерживаемся одной позиции. США обоснованно вовлечены. И, ещё раз, что касается конкретно Гренландии, я знаю, что обсуждение полностью открыто для размещения там дополнительных американских войск. С этим нет никаких проблем. Соответствующие соглашения существуют», — ответил он на вопрос о возможности убедить США выбрать сотрудничество по Гренландии, а не аннексию.
Президент США после операции в отношении Венесуэлы заявил 4 января в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа положить конец угрозам о присоединении Гренландии к Штатам.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира». Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.