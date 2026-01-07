Рютте: Гренландия готова разместить дополнительные американские войска

«Я абсолютно убеждён, что, когда речь идёт о НАТО и оценке ситуации на Севере, мы все придерживаемся одной позиции. США обоснованно вовлечены. И, ещё раз, что касается конкретно Гренландии, я знаю, что обсуждение полностью открыто для размещения там дополнительных американских войск. С этим нет никаких проблем. Соответствующие соглашения существуют», — ответил он на вопрос о возможности убедить США выбрать сотрудничество по Гренландии, а не аннексию.