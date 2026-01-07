Эрдоган заявил о потере рычагов давления Западом

«Мы все следим за тем, с какими серьезными опасностями сталкивается мир и наш регион. Видно, что в борьбе за энергоресурсы развернется новая, причем очень агрессивная конкуренция. Западный мир постепенно теряет аргументы, которые он годами использовал для угроз другим странам. Мы находимся в самом центре жестокой борьбы за распределение ресурсов, в которой те, кто не сидит за столом переговоров, оказываются в меню», — сказал Эрдоган, выступая в среду в парламенте.
По его словам, в 2025 году, несмотря на череду кризисов и войн, Турция смогла в полной мере «оправдать доверие народа».
«Мы не нанесли ущерба интересам Турции. От войны между Россией и Украиной, вступающей в пятый год, до геноцида в Газе; от атак на нашего соседа Ирана до гуманитарной катастрофы в Судане; от нашей позиции в отношении операции в Катаре до работы над созданием Турции без террора и до демонстраций (оппозиции — ред.), терроризировавших наши улицы после 19 марта, — мы успешно прошли проверку по всем направлениям как внутри страны, так и за ее пределами», — сказал турецкий лидер.