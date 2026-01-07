Эрдоган заявил о потере рычагов давления Западом

«Мы не нанесли ущерба интересам Турции. От войны между Россией и Украиной, вступающей в пятый год, до геноцида в Газе; от атак на нашего соседа Ирана до гуманитарной катастрофы в Судане; от нашей позиции в отношении операции в Катаре до работы над созданием Турции без террора и до демонстраций (оппозиции — ред.), терроризировавших наши улицы после 19 марта, — мы успешно прошли проверку по всем направлениям как внутри страны, так и за ее пределами», — сказал турецкий лидер.