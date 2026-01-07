Ричмонд
Лидер турецкой партии призвал создать союз с Россией, Ираном и Китаем

АНКАРА, 7 янв — РИА Новости. Лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек на фоне атаки США на Венесуэлу призвал создать союз Турции, России, Ирана и Китая, который, по его мнению, сможет сдержать экспансионистскую политику Вашингтона и предотвратить большую войну, говорится в заявлении политика, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Источник: Reuters

Перинчек заявил, что ключевым фактором безопасности Турции являются национальные силы, включая вооруженные силы и полицию, а также «нерушимый союз государства и народа».

По его словам, «внутренний фронт имеет решающее значение».

«Союз Турции с Россией, Ираном и Китаем создаст историческую силу, которая предотвратит региональную и мировую войну и предотвратит империалистическое влияние США», — говорится в заявлении.

Vatan — турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.

