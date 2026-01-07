Протесты в Иране: что известно о захвате двух городов протестующими

На фоне рекордной инфляции и обвала национальной валюты в Иране с конца декабря продолжаются массовые антиправительственные выступления. По данным правозащитной организации HRANA, протесты охватили уже около 100 городов, а жертвами столкновений стали не менее 36 человек. Сообщается о задержании более 2000 участников акций, перебоях с интернетом и применении силовиками слезоточивого газа и водометов.