Протесты в Иране: что известно о захвате двух городов протестующими

Представители иранской оппозиции сообщили о переходе городов Абданан и Малекшахи под полный контроль протестующих. В то же время государственные СМИ опровергают эти данные, утверждая, что силовики восстановили порядок. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на западные и местные агентства.
Fox News приводит комментарий представителя Национального совета сопротивления Ирана (НСРИ) Али Сафави, который сообщил, что в этих городах начались народные гулянья после того, как власть фактически перешла в руки демонстрантов.
Президент Национального совета по правам человека Ирана Марьям Раджави в соцсети X отметила, что демонстранты «заставили силовиков режима отступить». Немецкое издание Bild обратило внимание на кадры, где местные полицейские якобы аплодируют протестующим, назвав это «признаком неустойчивости режима».
Официальные иранские медиа не подтверждают информацию о потере контроля над городами. Агентство Tasnim сообщило, что после «нескольких напряженных часов» в Малекшахи ситуация была полностью нормализована благодаря действиям сил безопасности.
Агентство Mehr, комментируя события в Абданане, назвало протестующих «группой вандалов» численностью 250−300 человек. По версии госСМИ, правоохранительные органы оперативно восстановили общественный порядок.
На фоне рекордной инфляции и обвала национальной валюты в Иране с конца декабря продолжаются массовые антиправительственные выступления. По данным правозащитной организации HRANA, протесты охватили уже около 100 городов, а жертвами столкновений стали не менее 36 человек. Сообщается о задержании более 2000 участников акций, перебоях с интернетом и применении силовиками слезоточивого газа и водометов.
Происходящее обострило риторику между Тегераном и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп пообещал, что Америка «придет на помощь», если убийства протестующих продолжатся. В ответ иранские власти назвали слова Трампа безрассудными и пригрозили ударами по американским базам на Ближнем Востоке.
На фоне эскалации британская газета The Times со ссылкой на разведданные сообщила, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи якобы рассматривает возможность бегства в Россию в случае падения режима. Однако эксперты скептически относятся к этому сценарию. Журналист-международник Аббас Джума в комментарии «Абзацу» назвал такой вариант маловероятным, отметив, что 87-летнего аятоллу слишком многое связывает с родиной.
Сам Али Хаменеи заявил о необходимости «поставить бунтовщиков на место» и пообещал не идти на уступки.