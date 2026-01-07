Ричмонд
В Венесуэле оценили последствия военной операции США для региона

КАРАКАС, 7 янв — РИА Новости. Военная операция США против Венесуэлы будет иметь последствия не только для страны, но и для всей Латинской Америки и Карибского бассейна, поделился мнением с РИА Новости депутат от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Анхель Родригес.

Источник: AP 2024

«Последствия этой акции США затронут не только Венесуэлу — это военное вторжение будет иметь весьма деликатные последствия для всего латиноамериканского и карибского континента», — сказал Родригес.

По словам парламентария, Соединённые Штаты силовой акцией против Венесуэлы стремятся закрепить своё господство на континенте и превратить произошедшее в показательный пример для других стран.

«Правительства — это одно, и совсем другое — народы, их общественные организации, политические партии. В латиноамериканском политическом пространстве уже формируется достаточно чёткая и позитивная реакция неприятия североамериканского военного вторжения, блокады Карибского бассейна и дестабилизации, которую создаёт военное присутствие на территории, официально провозглашённой зоной мира», — добавил собеседник агентства.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше