Протестующие утверждают, что взяли под контроль город и округ в Иране

«[Американский президент Дональд] Трамп заявляет, что может вмешаться, угрожает нанести удары, есть Израиль, у которого давняя вражда с нынешними иранскими властями. Была война между Ираном и Израилем в июне прошлого года, и есть ощущение внутри Ирана среди простых людей, что Иран не победил. ~Есть позиция властей, что Иран победил Израиль, а есть ощущение внутри самого Ирана, что этой победы не случилось~», — отметил эксперт.