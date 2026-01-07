МИД Ирана заявил об отсутствии подходящих условий для переговоров с США

«На данный момент из-за политики США нет подходящих условий для переговоров с этой страной», — приводит слова Аракчи официальный Telegram-канал министра.
Аракчи отметил, что Иран не покидал стол переговоров и готов продолжить их, основываясь на взаимоуважении и взаимной выгоде сторон. Однако, по мнению главы внешнеполитического ведомства Ирана, со стороны США не наблюдается подобного подхода к переговорам.
Глава иранского МИД Аббас Аракчи ранее в декабре заявил в интервью японскому агентству Киодо, что Иран готов возобновить переговоры с США по атому, однако только при условии, что диалог будет «честным и взаимовыгодным» и не будет сводиться к односторонним требованиям.
Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, объявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран «выпустил пар» и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать «официальным прекращением 12-дневной войны».
Иран после ударов сообщал, что намерен восстановить объекты, подвергшиеся ударам, и продолжить развитие ядерной отрасли, в том числе за счет строительства новых атомных электростанций в исламской республике, при этом в Тегеране уточняли, что готовы пойти на шаги по выстраиванию доверия к иранской атомной отрасли в свете озабоченности Запада по поводу ядерной программы ИРИ.