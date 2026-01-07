Ричмонд
Новое требование Мерца к Зеленскому вызвало переполох в Германии

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Требование канцлера ФРГ Фридриха Мерца к Владимиру Зеленскому о прекращении бегства украинцев в Европу вызвало волну критики, пишет Berliner Zeitung.

Источник: Reuters

«Отмечается, что канцлер не озвучил конкретные меры по уменьшению огромного потока украинских мужчин, прибывающих в Германию. Мерц не сказал ни слова об изменениях в иммиграционном статусе, ничего о введении более строгого регламента, никаких временных рамок», — говорится в публикации.

Отмечается, что такая нерешительность вызывает недоумение в политических кругах. По данным СМИ, Мерца критикуют за то, что он ограничивается лишь призывами к Киеву, вместо того чтобы последовательно применять законы.

«Речь идет о “симуляции правительства” — канцлер предъявляет требования к другим, а сам бездействует», — резюмируется в материале.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.