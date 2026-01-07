Ричмонд
Финляндия заявила, что примет участие в обеспечении мира на Украине

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Финляндия в той или иной форме примет участие в обеспечении мира на Украина, но формат участия еще не определен, заявил президент республики Александр Стубб.

Источник: © РИА Новости

Во вторник в Париже прошла встреча так называемой «коалиции желающих» на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. Во встрече приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

«Финляндия примет участие в той или иной форме. Точный формат участия мы пока не знаем», — приводит слова Стубба телерадиовещатель Yle.

По словам президента Финляндии, «коалиция желающих» планирует создать многонациональную группу в поддержку Украины, конкретная роль его страны в этом пока не определена. Он также добавил, что вопрос о направлении миротворческих сил на Украину на встрече не обсуждался.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна примет участие в мерах по обеспечению безопасности Украины, но не в гарантиях безопасности.

В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.

