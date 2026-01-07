Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парламент Великобритании проголосует по вопросу отправки войск на Украину

Правительство Великобритании намерено вынести на голосование в парламенте вопрос об отправке войск на Украину после прекращения огня. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, выступая в ходе трансляции заседания Палаты общин, пишет The Guardian.

Источник: AP 2024

«Вместе с президентом Макроном и президентом Зеленским мы согласовали декларацию о намерении разместить войска в случае мирной сделки. Мы сообщим о деталях в отдельном заявлении, как только появится такая возможность», — сказал глава британского правительства.

6 января Кир Стармер сообщил, что Великобритания и Франция после прекращения огня планируют создать на территории Украины военные базы и склады для размещения техники и вооружений ВСУ. По его словам, страны так называемой «коалиции желающих» также договорились о долгосрочном обеспечении Украины вооружениями.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше