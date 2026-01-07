Майя Санду поздравила граждан Молдовы с Рождеством

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду направила поздравительное послание по случаю православного Рождества.
Краткое послание размещено на официальной странице Майи Санду в социальных сетях.
«Счастливого Рождества тем, кто отмечает сегодня Рождество Христово. Пусть у нас будет мир в душе и близкие рядом», — говорится в поздравлении Санду.
Православные христиане Республики Молдова официально отмечают Рождество Иисуса Христа дважды — 25 декабря и 7 января. Причина — в разнице между юлианским и григорианским календарями.
За 40 дней до праздника христиане держат Рождественский пост.
