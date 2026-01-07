Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анкара не получала запросов от США принять Мадуро, заявил Эрдоган

АНКАРА, 7 янв — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя публикации западных СМИ о якобы предложении США венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро выехать в Турцию, заявил, что Анкара не получала соответствующих запросов от Вашингтона.

Источник: Reuters

Ранее турецкий дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Анкара не располагает информацией о якобы ультиматуме президента США Дональда Трампа венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро с предложением отправиться в изгнание в Турцию.

«Нам не поступало таких новостей», — заявил Эрдоган, отвечая на вопрос о том, поступал ли соответствующий запрос Анкаре. Слова турецкого лидера передал телеканал TRT Haber.

Газета New York Times ранее сообщила со ссылкой на американские и венесуэльские источники, участвовавшие в переговорах, что Мадуро в конце декабря 2025 года отклонил ультиматум Трампа, отказавшись уйти с поста и уехать в Турцию.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к «наркотерроризму» и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше