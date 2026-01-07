Анкара не получала запросов от США принять Мадуро, заявил Эрдоган

Ранее турецкий дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Анкара не располагает информацией о якобы ультиматуме президента США Дональда Трампа венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро с предложением отправиться в изгнание в Турцию.
«Нам не поступало таких новостей», — заявил Эрдоган, отвечая на вопрос о том, поступал ли соответствующий запрос Анкаре. Слова турецкого лидера передал телеканал TRT Haber.
Газета New York Times ранее сообщила со ссылкой на американские и венесуэльские источники, участвовавшие в переговорах, что Мадуро в конце декабря 2025 года отклонил ультиматум Трампа, отказавшись уйти с поста и уехать в Турцию.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к «наркотерроризму» и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.