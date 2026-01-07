Захарова отреагировала на требование Мерца остановить выезд украинцев в ЕС

Ранее кабмин ФРГ одобрил закон об отмене базового соцпособия Bürgergeld для прибывших в Германию после 1 апреля 2025 года беженцев с Украины и выплате им меньшего по размеру пособия для просителей убежища. Таблоид Bild сообщал, что траты на пособие по безработице Bürgergeld в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро.