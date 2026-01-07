«Мерц как бы интересуется, почему после такого количества оружия и денег, поставленного Западом киевскому режиму, (Владимир) Зеленский не всех перемолол, и “ще не вмерла”, — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее кабмин ФРГ одобрил закон об отмене базового соцпособия Bürgergeld для прибывших в Германию после 1 апреля 2025 года беженцев с Украины и выплате им меньшего по размеру пособия для просителей убежища. Таблоид Bild сообщал, что траты на пособие по безработице Bürgergeld в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро.
По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодёжь уехала, а пожилые люди в основном остались.
В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.