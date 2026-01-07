Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова отреагировала на требование Мерца остановить выезд украинцев в ЕС

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала требование канцлера ФРГ Фридриха Мерца к Киеву остановить массовый выезд молодых мужчин в ряд стран ЕС, в частности, в Германию.

Источник: РИА "Новости"

«Мерц как бы интересуется, почему после такого количества оружия и денег, поставленного Западом киевскому режиму, (Владимир) Зеленский не всех перемолол, и “ще не вмерла”, — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее кабмин ФРГ одобрил закон об отмене базового соцпособия Bürgergeld для прибывших в Германию после 1 апреля 2025 года беженцев с Украины и выплате им меньшего по размеру пособия для просителей убежища. Таблоид Bild сообщал, что траты на пособие по безработице Bürgergeld в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро.

По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодёжь уехала, а пожилые люди в основном остались.

В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше