В Иране опровергли сообщения о захвате городов протестующими на западе страны

По информации агентства, после гибели сотрудника сил безопасности в столкновениях с вооруженными лицами обстановка в округе была «полностью нормализована» благодаря присутствию правоохранительных органов. Беспорядки спровоцировали лица, связанные с сепаратистскими группировками, во время похорон двух погибших в ходе недавних волнений. Они нападали на банки, уничтожали документацию и оборудование, а также открывали огонь по сотрудникам правопорядка.