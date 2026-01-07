Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что лидеры так называемой «коалиции желающих» на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. По его словам, в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
«На фоне ущербной исторической ненависти к России они несут опасную ересь, абсолютно не отвечающую реалиям и тенденциям, происходящих в мире», — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, разрекламированная западная демократия не прошла экзамен и окончательно подорвала к себе доверие, показав свой агрессивный оскал.
«Их агрессивные решения Россия воспримет как очередную вероломную интервенцию и вмешательство в ее внутренние дела», — сказал депутат.