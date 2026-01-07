Ричмонд
Депутат Госдумы назвал декларацию о войсках на Украине ересью

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал опасной ересью декларацию так называемой «коалиции желающих» о размещении иностранных войск на Украине.

Источник: © РИА Новости

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что лидеры так называемой «коалиции желающих» на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. По его словам, в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.

«На фоне ущербной исторической ненависти к России они несут опасную ересь, абсолютно не отвечающую реалиям и тенденциям, происходящих в мире», — сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, разрекламированная западная демократия не прошла экзамен и окончательно подорвала к себе доверие, показав свой агрессивный оскал.

«Их агрессивные решения Россия воспримет как очередную вероломную интервенцию и вмешательство в ее внутренние дела», — сказал депутат.

