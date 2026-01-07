Ричмонд
Глава Пентагона прокомментировал задержание российского танкера

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру, заявил министр обороны США Пит Хегсет, комментируя сообщение о задержании танкера «Маринера» американскими военными в Атлантике.

Источник: AP 2024

Ранее в среду Европейское командование ВС США сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали российский нефтяной танкер «Маринера» за нарушение американского санкционного режима.

«Блокада в отношении подсанкционной и незаконно добытой венесуэльской нефти остается в полной силе и в любой точке мира», — написал Хегсет в соцсети X.

Во вторник МИД РФ сообщил РИА Новости, что в Москве с тревогой отслеживают аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера «Маринера», который находился в международных водах Северной Атлантики под российским флагом в полном соответствии с нормами международного морского права. В министерстве подчеркнули, что российскому танкеру по непонятным причинам уделяется повышенное и явно несоразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО. Москва рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, указали в МИД РФ.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
