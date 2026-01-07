Эксперт оценил угрозу вторжения США в Иран

«Я не думаю, что Трамп пойдет на военное вмешательство в дела Ирана, которым он грозится. Хотя бомбежек исключить нельзя. У американцев есть другие рычаги. Они давят на Иран через санкции. У Тегерана стоит острая проблема продажи нефти, покупки многих вещей. Они критически зависят от западных поставок лекарств и оборудования, эти вещи делают их уязвимыми. Если бы не крайняя идеологизация иранского руководства, которое называет Америку Сатаной, то они нашли бы общий язык», — считает эксперт.
По мнению аналитика, существующие договоренности между Москвой и Тегераном не обязывают Россию вступать в войну на стороне исламской республики.
«Россия не будет вступаться за Иран в случае дальнейшего развития протестов: у нас подписаны соглашения, но они не предусматривают военной помощи. Конфликт в Иране для нас очень опасен: он может распространиться на все другие страны. Поэтому наша задача публично не вмешиваться: есть другие дипломатические рычаги», — подчеркнул Светов.
Также политолог оценил перспективы двусторонних отношений в случае падения текущего режима.
«Скорее всего, если власть в Иране сменится, то она будет более проамериканская, и это приведет к осложнениям в отношениях с Россией. Но потом они урегулируются. Мы соседи. Исходя из этого факта, что мы соседи, рано или поздно мы выстроим отношения», — резюмировал эксперт.