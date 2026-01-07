Эксперт оценил угрозу вторжения США в Иран

«Я не думаю, что Трамп пойдет на военное вмешательство в дела Ирана, которым он грозится. Хотя бомбежек исключить нельзя. У американцев есть другие рычаги. Они давят на Иран через санкции. У Тегерана стоит острая проблема продажи нефти, покупки многих вещей. Они критически зависят от западных поставок лекарств и оборудования, эти вещи делают их уязвимыми. Если бы не крайняя идеологизация иранского руководства, которое называет Америку Сатаной, то они нашли бы общий язык», — считает эксперт.