Сирийская армия заблокировала курдские кварталы Алеппо

БЕЙРУТ, 7 янв — РИА Новости. Сирийская армия заблокировала курдские кварталы Алеппо с применением танков, заявила пресс-служба СДС.

Источник: Reuters

«Формирования правительства Дамаска прибегли к введению удушающей блокады района Шейх-Максуд, сопровождаемой интенсивными обстрелами и окружением кварталов танками, а также прямыми угрозами полномасштабного штурма», — говорится в сообщении.

Дамаск же утверждает, что бойцы «Сирийских демократических сил» наносят удары по жилым кварталам и гуманитарным коридорам, которые открыли перед вступлением в силу комендантского часа для граждан, стремящихся покинуть зону боевых действий.

Во вторник на окраинах районов Алеппо, где проживает курдское население, вспыхнули бои между членами «Сирийских демократических сил» и армией. Стороны конфликта обвинили друг друга в обстрелах жилых кварталов, погибли четыре мирных жителя, 26 получили ранения.

Ближе к вечеру вторника участники конфликта достигли соглашения о прекращении огня, однако в среду боестолкновения возобновились, приостановили работу госучреждения и международный аэропорт. Аналогичное вооруженное столкновение с применением тяжелой техники и минометов произошло 23 декабря.

После смены власти в Сирии в декабре 2024 года Шейх-Максуд и Ашрафия остались под контролем курдских формирований. В апреле 2025-го начался их вывод из этих районов, сопровождаемый усилением контроля сирийских сил безопасности и ограничением доступа в некоторые части города.

Несмотря на официальное завершение вывода СДС, в районе Шейх-Максуда сохраняется высокая активность местных сил безопасности, включая патрулирование и установку блокпостов. Ситуация остается напряженной из-за периодических столкновений между курдами и правительственными силами и ограничений на передвижение со стороны официальных силовых структур.

Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
