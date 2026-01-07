Зеленский заявил, что Украина и США начали обсуждать территориальный вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорщики в Париже обсуждают сегодня «самые сложные вопросы из базовой рамки по окончании войны», а именно — кто будет контролировать спорные территории и Запорожскую АЭС. Переговоры с американцами переходят к этапу практических решений, уточнил в свою очередь глава украинской делегации Рустем Умеров.