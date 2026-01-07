Глава МИД Венгрии сделал громкое заявление о войне с Россией

«Стремясь обеспечить военное присутствие на Украине, западноевропейские страны усиливают угрозу прямой войны с Россией», — отметил он.
Политик также подчеркнул, что Венгрия по-прежнему поддерживает мирные переговоры, в том числе встречи США и России на самом высоком уровне и отвергает последние решения Брюсселя, приближающие войну.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой «коалиции желающих».
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.