Трамп заявил, что без него Россия бы уже получила контроль над Украиной

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что без его вмешательства Россия уже контролировала бы всю Украину.

Источник: Reuters

«Без моего участия Россия бы сейчас контролировала всю Украину», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

