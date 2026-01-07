Ричмонд
Трамп усомнился в готовности НАТО прийти на помощь США при необходимости

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Президент Дональд Трамп заявил, что не верит в готовность Североатлантического альянса прийти на помощь США в случае необходимости.

Источник: РИА "Новости"

«Я сомневаюсь, что НАТО будет с нами, когда нам по-настоящему это понадобится», — написал он в Truth Social.

Трамп также утверждает, что Россия и Китай не будут бояться альянса, если там не будет Штатов. При этом он добавил, что Вашингтон при любых обстоятельствах будет поддерживать военный блок.

