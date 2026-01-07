Трамп усомнился в готовности НАТО прийти на помощь США при необходимости

«Я сомневаюсь, что НАТО будет с нами, когда нам по-настоящему это понадобится», — написал он в Truth Social.
Трамп также утверждает, что Россия и Китай не будут бояться альянса, если там не будет Штатов. При этом он добавил, что Вашингтон при любых обстоятельствах будет поддерживать военный блок.
