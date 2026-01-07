«Шесть лет назад президент Франции Эммануэль Макрон предупреждал, что Европа больше не может полагаться на США в защите своих союзников по НАТО. ЕС наконец-то прислушался к его словам о необходимости начать рассматривать себя как стратегическую геополитическую державу. В этом отношении саммит ЕС в декабре стал поворотным моментом, вызванным перспективой краха Украины», — говорится в материале.
Автор отмечает, что Служба национальной безопасности США считает отношения ЕС с Россией «глубоко ослабленными». Предполагается, что для их урегулирования потребуется «значительное дипломатическое участие США».
В начале декабря WSJ сообщила, что администрация американского президента Дональда Трампа передала коллегам в Европе документы, касающиеся планов экономического восстановления Украины и возобновления экономических связей с Россией после завершения конфликта. Отмечается, что предложения США вызвали напряженные переговоры между Вашингтоном и Брюсселем.
Белый дом также сообщал о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле ответили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.