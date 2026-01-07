«Переломный момент». На Западе сделали тяжелое признание об Украине

«Шесть лет назад президент Франции Эммануэль Макрон предупреждал, что Европа больше не может полагаться на США в защите своих союзников по НАТО. ЕС наконец-то прислушался к его словам о необходимости начать рассматривать себя как стратегическую геополитическую державу. В этом отношении саммит ЕС в декабре стал поворотным моментом, вызванным перспективой краха Украины», — говорится в материале.