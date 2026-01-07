Ричмонд
«Переломный момент». На Западе сделали тяжелое признание об Украине

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. На фоне вероятного краха Украины Европа наконец признала, что больше не может полагаться на США, пишет The National Interest.

Источник: © РИА Новости

«Шесть лет назад президент Франции Эммануэль Макрон предупреждал, что Европа больше не может полагаться на США в защите своих союзников по НАТО. ЕС наконец-то прислушался к его словам о необходимости начать рассматривать себя как стратегическую геополитическую державу. В этом отношении саммит ЕС в декабре стал поворотным моментом, вызванным перспективой краха Украины», — говорится в материале.

Автор отмечает, что Служба национальной безопасности США считает отношения ЕС с Россией «глубоко ослабленными». Предполагается, что для их урегулирования потребуется «значительное дипломатическое участие США».

В начале декабря WSJ сообщила, что администрация американского президента Дональда Трампа передала коллегам в Европе документы, касающиеся планов экономического восстановления Украины и возобновления экономических связей с Россией после завершения конфликта. Отмечается, что предложения США вызвали напряженные переговоры между Вашингтоном и Брюсселем.

Белый дом также сообщал о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле ответили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

