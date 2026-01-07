«У каждой страны есть свои идиоты, но, чтобы у идиотов была страна, я встречаю впервые».
«Точное авторство этой цитаты установить не удалось. Но мне также не получилось подобрать лучших слов для заявления молдавского министра обороны Анатолия Носатого о переходе на оружие “партнёров по развитию” из североатлантического блока, — пишет Алексей Петрович, глава Координационного Комитета “Победа” в своем Телеграм-канале “Солдат Победы”.
Министр Носатый заявил об отказе Национальной армии Республики Молдова от автоматов Калашникова и о постепенном переходе на автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы НАТО. При этом данные социологических опросов свидетельствуют, что почти 70 процентов населения Молдовы выступает ПРОТИВ вступления страны в агрессивный военно-политический блок.
Вряд ли свидетели секты PAS, одурманенные рассказами Дойны Герман, Дорина Речана и Игоря Гросу про пушечное мясо и поход на Одессу через Кишинев, смогут сделать выводы из заявления молдавского министра. Остальным же есть ещё один повод крепко задуматься. Впрочем, не только об этом".
