США нарушили конвенцию ООН, высадившись на «Маринеру», заявил Минтранс

«В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств», — говорится в сообщении министерства.