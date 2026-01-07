США нарушили конвенцию ООН, высадившись на «Маринеру», заявил Минтранс

«В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств», — говорится в сообщении министерства.
Как ранее сообщили в ведомстве, сегодня в 15.00 мск военно-морские силы США высадились на борт танкера «Маринера», связь с судном была утеряна.
