США нарушили конвенцию ООН, высадившись на «Маринеру», заявил Минтранс

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Военные США высадились на судно «Маринера» в открытом море, что противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, сообщает Минтранс РФ.

Источник: RT на русском/Telegram

«В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств», — говорится в сообщении министерства.

Как ранее сообщили в ведомстве, сегодня в 15.00 мск военно-морские силы США высадились на борт танкера «Маринера», связь с судном была утеряна.

