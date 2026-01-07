«Если вчера группа стран, но, например, без Италии, Чехии и других, захотела послать на территорию Украины своих военных, Словакия им в этом помешать не может. Однако снова и решительно повторяю, что во время работы моего правительства ни один словацкий солдат не отправится на Украину в составе многонациональных военных сил», — сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в среду.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой «коалиции желающих» в Париже 6 января заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
