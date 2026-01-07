Словацких солдат не будет на Украине, заявил Фицо

«Если вчера группа стран, но, например, без Италии, Чехии и других, захотела послать на территорию Украины своих военных, Словакия им в этом помешать не может. Однако снова и решительно повторяю, что во время работы моего правительства ни один словацкий солдат не отправится на Украину в составе многонациональных военных сил», — сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в среду.