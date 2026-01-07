Минтранс РФ прокомментировал задержание нефтяного танкера «Маринера»

В ведомстве рассказали, что «24 декабря 2025 года судно “Маринера” получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации, выданное на основании российского законодательства и норм международного права».
Однако сегодня около 15 часов по московскому времени в открытом море (за пределами территориальных вод каких-либо государств) на судно высадились военно-морские силы США, связь с судном была утеряна.
«В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства, и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств», — прокомментировали в Минтрансе.
Ранее Европейское командование ВС США официально сообщило о задержании танкера «Маринера» под российским флагом в Северной Атлантике. Утверждается, что основанием является ордер федерального суда США.