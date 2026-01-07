Ричмонд
Пиратство и нарушение Конвенции ООН. Главное о задержании США танкера «Маринера»

В Минтрансе РФ подчеркивают, что в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу против судов, зарегистрированных в юрисдикциях иных стран.

В Атлантике разгорелся международный инцидент вокруг российского нефтяного танкера «Маринера». США заявили о проведении операции по его задержанию, Россия расценивает действия американских военных как нарушение международного морского права и требует соблюдения свободы судоходства.

О задержании

Береговая охрана США провела операцию по задержанию российского нефтяного танкера «Маринера» в районе Исландии.

Европейское командование ВС США подтвердило проведение операции в Атлантическом океане.

Она была проведена совместными усилиями Минюста США и Министерства внутренней безопасности в координации с Пентагоном.

Великобритания заявила, что по просьбе правительства США оказала помощь в захвате танкера.

Соединенное Королевство задействовало разведывательные самолеты для отслеживания «Маринеры» и предоставило ВВС США свои авиабазы.

Задержание началось после двухнедельного преследования танкера в Атлантическом океане.

За последние часы это вторая операция, в водах Латинской Америки береговая охрана задержала другой танкер.

Военный министр США Пит Хегсет заявил, что США продолжают блокировать передвижение подсанкционной венесуэльской нефти.

Реакция РФ

Военнослужащие США в среду в открытом море высадились на судно «Маринера», связь с ним утеряна, сообщили в Минтрансе.

Министерство подчеркивает, что в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств.

24 декабря 2025 года судно «Маринера» получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации, выданное на основании российского законодательства и норм международного права.

Председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас назвал откровенным пиратством захват танкера.

О ситуации

6 января в МИД РФ заявили ТАСС, что Москва с тревогой отслеживает «аномальную ситуацию» вокруг российского танкера «Маринера», которому уделяется «повышенное и явно не соразмерное его мирному статусу» внимание со стороны военнослужащих США и других стран — членов НАТО.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что за «Маринерой» уже несколько дней следует корабль береговой охраны США.

На этом фоне в МИД РФ призвали западные страны соблюдать свободу судоходства в открытом море.

