Пиратство и нарушение Конвенции ООН. Главное о задержании США танкера «Маринера»

В Атлантике разгорелся международный инцидент вокруг российского нефтяного танкера «Маринера». США заявили о проведении операции по его задержанию, Россия расценивает действия американских военных как нарушение международного морского права и требует соблюдения свободы судоходства.
О задержании
Береговая охрана США провела операцию по задержанию российского нефтяного танкера «Маринера» в районе Исландии.
Европейское командование ВС США подтвердило проведение операции в Атлантическом океане.
Она была проведена совместными усилиями Минюста США и Министерства внутренней безопасности в координации с Пентагоном.
Великобритания заявила, что по просьбе правительства США оказала помощь в захвате танкера.
Соединенное Королевство задействовало разведывательные самолеты для отслеживания «Маринеры» и предоставило ВВС США свои авиабазы.
Задержание началось после двухнедельного преследования танкера в Атлантическом океане.
За последние часы это вторая операция, в водах Латинской Америки береговая охрана задержала другой танкер.
Военный министр США Пит Хегсет заявил, что США продолжают блокировать передвижение подсанкционной венесуэльской нефти.
Реакция РФ
Военнослужащие США в среду в открытом море высадились на судно «Маринера», связь с ним утеряна, сообщили в Минтрансе.
Министерство подчеркивает, что в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств.
24 декабря 2025 года судно «Маринера» получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации, выданное на основании российского законодательства и норм международного права.
Председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас назвал откровенным пиратством захват танкера.
О ситуации
В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что за «Маринерой» уже несколько дней следует корабль береговой охраны США.
На этом фоне в МИД РФ призвали западные страны соблюдать свободу судоходства в открытом море.